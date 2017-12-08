Голосование за гимн города стартовало в Ижевске

Конкурсная комиссия из 59 вариантов выбрала три наиболее подходящих.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовало голосование за гимн города. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, продлится оно до 31 января 2018 года.

Напомним, ранее конкурсная комиссия из 59 вариантов выбрала три наиболее подходящих. Однако определить победителя смогут сами ижевчане.

«Будет неправильно, если мы примем решение без учета мнения жителей Ижевска, потому что это гимн нашего города, гимн всех ижевчан. Думаю, каждый, кто примет участие в голосовании на сайте города, пропустит его через себя, выберет не просто лучший, а свой гимн», - считает председатель постоянной комиссии Городской думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зиннатуллин.

Отметим, что при голосовании необходимо подтвердить свою личность с помощью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Зарегистрироваться в ЕСИА и получить пароль можно на портале Госуслуг.

Гимн Ижевска. Вариант №1

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Гимн Ижевска. Вариант №2

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Гимн Ижевска. Вариант №3

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