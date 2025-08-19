Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 22 дня более 26 тыс. человек из Ижевска, Можги, а также Кизнерского и Можгинского районов подали заявку на электронное голосование. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома Удмуртии.

При этом в комиссии отметили, что несколько сотен человек не смогли подать заявку на голосование по интернету.

«Такое возможно, если Ваша учетная запись или номер телефона на портале Госуслуг не подтверждены или данные в вашем профиле на портале Госуслуг не совпадают с данными регистра избирателей», — объясняют в пресс-службе.

Если данные не совпадают, нужно обновить информацию в личном кабинете на портале Госуслуг. Также можно обратиться в Избирком Удмуртии, чтобы сотрудники подсказали, что делать.

Сделать это нужно до окончания срока подачи заявлений на участие в электронном голосовании — 8 сентября.

Напомним, ранее в Удмуртии утвердили списки кандидатов на выборы, которые пройдут 14 сентября.