Ни в одну из команд по итогам слепого прослушивания девочка не попала.

Москва. Лиза Перминова из Ижевска подарила наставникам шоу «Голос Дети» календарики и веревочных кукол несмотря на то, что ни в одну из команд по итогам слепого прослушивания она не попала.

11-летняя певица из Ижевска исполнила песню «Летела гагара» Марины Капуро, но лица наставников увидела уже после окончания своего номера.

«Вот тот случай опять, когда если бы сразу видели этого ангелочка, то нам было бы легче. Спела ты хорошо, но я все не мог представить, как же выглядит тот человек, который поет эту песню и что может этот человек еще спеть, кроме этой песни», - сказал после выступления Валерий Меладзе и попросил Лизу спеть еще что-нибудь. В ответ ижевчанка исполнила фрагмент песни «Euphoria» победительницы Евровидения певицы Лорин.

Лизе Нюша и Дмитрий Билан пожелали больше работать над собой, улучшая технику пения.

«Мне очень понравилось, как солнечно вы пели, как открыто, как вот просто это была песня вашей души! И, действительно, очень хотелось повернуться, посмотреть, как вы выглядите и что при этом делаете», - сказала Нюша.

Прощаясь, девочка подарила всем наставникам календарик, на котором Валерий Меладзе не узнал участницу коллектива «Бабушки из Бураново» Галину Коневу, решив, что это бабушка Лизы.

Напомним, Лиза Перминова стала известна в 2011 году после того, как в сети появилось видеозапись ее исполнения песни «Рюмка водки на столе». Тогда девочке было 5 лет. На данный момент этот ролик набрал уже более 6,5 млн просмотров.