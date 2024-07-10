В 2024 году в Удмуртии в три раза увеличился экспорт бересты

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году предприниматели Удмуртии стали экспортировать в три раза больше бересты. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В Японию, Данию, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии уже отправлено 167,2 кг бересты. За аналогичный период 2023 года было экспортировано лишь 49 кг бересты.

Последняя отправка товара в Японию прошла 8 июля. Продукцию весом 28,4 кг проверили в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторные испытания не выявили наличие карантинных вредных организмов. Также специалисты удостоверились, что товар соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.