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В 2024 году в Удмуртии в три раза увеличился экспорт бересты

09:40, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году в Удмуртии в три раза увеличился экспорт бересты
09:40, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
253
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#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт
Фото: unsplash.com (Aleksei Zaitcev)
253
0

Продукцию отправляют в Японию, Данию, а также в Великобританию.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году предприниматели Удмуртии стали экспортировать в три раза больше бересты. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

В Японию, Данию, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии уже отправлено 167,2 кг бересты. За аналогичный период 2023 года было экспортировано лишь 49 кг бересты. 

Последняя отправка товара в Японию прошла 8 июля. Продукцию весом 28,4 кг проверили в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторные испытания не выявили наличие карантинных вредных организмов. Также специалисты удостоверились, что товар соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.  

09:40, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
253
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт