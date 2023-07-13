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Компании Удмуртии смогут отправиться в бизнес-миссию в ОАЭ

17:25, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Компании Удмуртии смогут отправиться в бизнес-миссию в ОАЭ
17:25, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
879
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОАЭ
Фото: unsplash.com
879
0

Формируется картина потребностей удмуртских компаний в рынке Арабских Эмиратов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов и первый вице-премьер региона Константин Сунцов встретились с послом ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Альджабером. Об этом Сунцов сообщили в своём телеграм-канале. 

Была заключена договорённость о проведении бизнес-миссии удмуртских предприятий в Объединённые Арабские Эмираты. 

«Договорились о возможности проведения бизнес-миссии в эту страну, но, разумеется, при условии, что у вас есть потребность в этом рынке. Поэтому отправляйте свои запросы, будем отрабатывать», — написал Сунцов. 

Предложения от предпринимателей принимаются на почту udmexport@madeinudmurtia.ru.

17:25, 13 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
879
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОАЭ