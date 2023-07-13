Компании Удмуртии смогут отправиться в бизнес-миссию в ОАЭ

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов и первый вице-премьер региона Константин Сунцов встретились с послом ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Альджабером. Об этом Сунцов сообщили в своём телеграм-канале.

Была заключена договорённость о проведении бизнес-миссии удмуртских предприятий в Объединённые Арабские Эмираты.

«Договорились о возможности проведения бизнес-миссии в эту страну, но, разумеется, при условии, что у вас есть потребность в этом рынке. Поэтому отправляйте свои запросы, будем отрабатывать», — написал Сунцов.

Предложения от предпринимателей принимаются на почту udmexport@madeinudmurtia.ru.