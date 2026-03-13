28 февраля Израиль и Соединенные Штаты Америки начали масштабную военную операцию против Ирана. В этот день туристы Дубая поняли, как же не вовремя они спланировали отдых — воздушное пространство закрыли.

Сотни отдыхающих стали заложниками ситуации. Среди них — жительница Ижевска Мария Созонова. Она рассказала «Сусанину» о попытках абстрагироваться от событий, разговорах с другими туристами и о том, как ей удалось вернуться в домой.

Мария прилетела в Дубай 25 февраля. Остановилась у подруги. Эта поездка для неё не первая, до этого она бывала там шесть раз.

Фото: Мария Созонова

Наступило 28 февраля — день, когда Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Мария слышала отдалённые хлопки. Их трудно было с чем-то связать.

Знакомые туристки стали рассказывать, что они замечают беспилотники. После этого она с подругой прочитала новости о ситуации, но старалась не зарываться в поток информационной ленты.

«Я старалась не мониторить новостную ленту. Я не хотела в точности знать, куда что прилетело. Наоборот, от этой информации я старалась абстрагироваться и отдыхать», — рассказывает Мария.

Когда появилась информация, что беспилотники стали летать в самом Дубае, Мария с подругой собрали вещи и уехали к знакомым в Шарджу. Там находится вилла. Им показалось, что так будет безопаснее. В особняке предстояло переждать пять дней — на четвёртое марта был запланирован вылет домой.

«Мы понимали: если началась военная операция, летают беспилотники и ракеты, логически рассуждая, произойдут отмены рейсов. Но я не думала, отменят его или нет. Я надеялась, что всё-таки смогу вылететь», — говорит туристка.

Уведомление об отмене рейса пришло ночью накануне вылета. Мария вспоминает: когда конфликт начался, она думала, что продлится он недолго и четвёртого марта небо откроют для перелётов.

Девушка пыталась выбрать рейс на другой день, но сделать онлайн это было невозможно, ждать ответа поддержки — невыносимо долго. Поэтому она поехала в аэропорт.

Пришлось отстоять час в очереди, по итогу ей выдали билет на 11 марта — самый ближайший рейс. Мария вернулась на виллу и ждала дату вылета.

В том доме жила большая компания — примерно 20 человек. Все русские. Пережидали период самых масштабных взрывов. Кто-то, как Мария, прилетел на отдых. Кто-то живет в Эмиратах постоянно, вложил деньги в бизнес или недвижимость, но после новостей о прилётах уехал из билдингов на окраину — в более безопасное место.

«Все по-разному себя ощущали в этой ситуации. Я, например, пыталась абстрагироваться, думать о хорошем, отдыхать. Кто-то предполагал худшее, всерьёз обсуждал ядерную угрозу и прикидывал, как быть дальше», — вспоминает Мария.

Кто-то паниковал, кто-то старался не думать об этом, но все ждали. Ждали прояснения ситуации. Ждали, когда можно будет улететь или хотя бы понять, что делать дальше.

Примерно седьмого марта ей пришло уведомление, что рейс на 11-ое число отменяется. Ей предложили вернуть деньги, чтобы она могла купить билет от другой авиакомпании. Мария так и сделала. Но цены были «космическими».

«До всего этого билет в одну сторону стоил 22 тысячи, обратно столько же. В итоге пришлось купить билет за 50 тысяч. И это ещё повезло, это бюджетный вариант, потому что остальные — под сто тысяч. И нет гарантии, что улетишь», — рассказывает девушка.

Самолёт вылетел без проблем. 10 марта Мария была в Москве. Сейчас она в Ижевске, но переживание за знакомых из Эмиратов никуда не исчезло.

«И они, и я немножко в шоке. Я, конечно, переживаю, как они теперь там, когда прилетают беспилотники… Вероятность того, что они могут попасть в какой-то билдинг, немаленькая», — говорит Мария.