Лабораторию Глазовской межрайонной больницы не передадут частному инвестору

Вместо этого планируется закупать лабораторные услуги.

Глазов. Удмуртия. Правительство Удмуртии решило не отдавать инвестору лабораторию межрайонной больницы в Глазове. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии. Ранее для ремонта клинической лаборатории планировали привлечь инвестора из Кирова. Но данный вариант не будет реализован.

Вместо реализации проекта ГЧП больница закупит лабораторные услуги. Контракт предусматривает передачу функций на аутсорс до конца 2023 года. Предельная стоимость договора составит 154,9 млн рублей.

В Минздраве отметили, что после заключения контракта с поставщиком услуг, сотрудники лаборатории смогут трудоустроиться в этой же больнице или в любом другом медучреждении Удмуртии, а также бесплатно переобучиться и повысить квалификацию.

При этом имеющееся оборудование законсервируют. В случае если новый поставщик не выполнит условия контракта, лабораторную службу оперативно развернут в прежнем объеме.