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Единственная АЗС в Красногорском районе Удмуртии начнёт работу к 1 июля

08:30, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
Единственная АЗС в Красногорском районе Удмуртии начнёт работу к 1 июля
08:30, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
99
0
#Удмуртия\n#Красногорское\n#бензин
Фото: unsplash.com
99
0

В мае её закрыли на ремонт.

Красногорское. Удмуртия. Автозаправка в Красногорском районе Удмуртии начнёт работу к 1 июля. Об этом сообщил глава Красногорского района Владимир Корепанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

На минувшей неделе объект посетил министр промышленности и торговли Виктор Лашкарёв, чтобы оценить процесс работы. Корепанов отметил, что новая АЗС заасфальтирована. 

Напомним, в конце мая единственная в муниципалитете заправка закрылась на ремонт. Как тогда объяснял глава района, ремонт — мера необходимая, так как в текущем состоянии станция небезопасна.

Также в 2020 году в Киясовском районе финансовое состояние компании, владеющей единственной в муниципалитете АЗС, привело к сбоям в поставке бензина. Тогда проблему удалось решить с помощью модульной заправки.

08:30, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
99
0
#Удмуртия\n#Красногорское\n#бензин