Единственная АЗС в Красногорском районе Удмуртии начнёт работу к 1 июля

В мае её закрыли на ремонт.

Красногорское. Удмуртия. Автозаправка в Красногорском районе Удмуртии начнёт работу к 1 июля. Об этом сообщил глава Красногорского района Владимир Корепанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На минувшей неделе объект посетил министр промышленности и торговли Виктор Лашкарёв, чтобы оценить процесс работы. Корепанов отметил, что новая АЗС заасфальтирована.

Напомним, в конце мая единственная в муниципалитете заправка закрылась на ремонт. Как тогда объяснял глава района, ремонт — мера необходимая, так как в текущем состоянии станция небезопасна.

Также в 2020 году в Киясовском районе финансовое состояние компании, владеющей единственной в муниципалитете АЗС, привело к сбоям в поставке бензина. Тогда проблему удалось решить с помощью модульной заправки.