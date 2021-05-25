Закрытие заправки в Красногорском районе, строительство жилья в Удмуртии и штрафы за блокировку политиков в США: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Единственная заправка

В Красногорском районе Удмуртии единственная действующая автозаправка закрылась на ремонт до июля, теперь водителям негде заправляться. Об этом сообщил глава района Владимир Корепанов. По его словам, ремонт — мера необходимая, так как в текущем состоянии станция небезопасна.

Тем не менее нужен был новый источник для топлива. Власти пытались договориться с другими компаниями, занимающимися поставками бензина, но их работа здесь была бы нерентабельна. Сейчас муниципалитет пробует решить проблему через Минпромторг Удмуртии.

Опережая план

За январь-апрель 2021 года в Удмуртии план по вводу жилья выполнен на 31%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики.

План на весь год — ввести в эксплуатацию 839 тыс. кв. м жилья. За 4 месяца текущего года уже введено 265 тыс. кв. м — это на 20% больше, чем за тот же период в прошлом году. По словам министра строительства Дмитрия Сурнина, спрос на жильё остаётся высоким. Он также отметил, что за 4 месяца 6 тыс. человек получили ипотеку на сумму порядка 12 млрд рублей.

Хочет быть любимым

Этот трёхлетний пёс ищет себе хозяев. Он умный, красивый, но, как настоящая собака, не дружит с котиками и птицами, зато отлично уживается с сородичами. Желательно, чтобы он жил в квартире или загородном доме

Передовики

Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий АО и Тыва стали лидерами «Демографического рейтинга». Об этом пишет «Российская газета».

Так, в Чечне на тысячу человек рождается более 20 детей, также в республике низкое количество абортов и небольшая убыль населения. Самый низкий уровень рождаемости — в Ленинградской области, там на тысячу жителей приходится всего 7 детей. На том же уровне находятся Смоленская, Тульская, Тамбовская, Ивановская и Пензенская области, а также Республика Мордовия.

Наибольшая убыль населения зафиксирована в Псковской области — 8,4% на тысячу жителей. С таким же показателем идут Тульская, Ивановская, Тверская, Новгородская и Смоленская области. Эти регионы являются наиболее близкими к двум российским столицам, что и вызывает отток населения — молодые едут за хорошей жизнью в мегаполисы.

Банить нельзя помиловать

Губернатор американского штата Флорида подписал законопроект, согласно которому вводятся штрафы за блокировку политиков. Впрочем, данное ограничение применимо лишь к участникам избирательных кампаний, пишет «Российская газета».

Один день блокировки кандидата из Флориды обойдётся соцсетям в 250 тыс. долларов, для всех остальных — 25 тыс. долларов. Отмечается, что похожие законопроекты рассматриваются штатами Арканзас, Кентукки, Оклахома и Юта.