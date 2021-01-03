Ижевский концерн «Аксион» начнет поставки аппаратов ИВЛ в страны ближнего зарубежья

Также в планах выйти на рынки стран дальнего зарубежья.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Аксион» начнет поставлять аппараты ИВЛ в страны ближнего зарубежья. Об этом пишет Интерфакс.

В настоящее время оборудование проходит регистрацию в Белоруссии и Киргизии. В Казахсане и Узбекистане такая работа уже выполнена.

По словам гендиректора предприятия Сергея Екимчева, в планах получить сертификат для выхода на рынок стран дальнего зарубежья.

Завод начал создавать аппараты ИВЛ в 2018 году для автомобилей скорой помощи. В 2019 году закончились опытно-конструкторские работы, а в 2020 году – выпущена первая партия. Испытания проводились, в том числе, в «Коммунарке», московских НИИ нейрохирургии имени Бурденко, двух медучреждениях Удмуртии.

На сегодняшний день изготовлено уже более 500 аппаратов.