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Ижевский концерн «Аксион» начнет поставки аппаратов ИВЛ в страны ближнего зарубежья

15:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
Ижевский концерн «Аксион» начнет поставки аппаратов ИВЛ в страны ближнего зарубежья
15:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Аксион\n#завод
Фото: Э. Карипов
493
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Также в планах выйти на рынки стран дальнего зарубежья.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Аксион» начнет поставлять аппараты ИВЛ в страны ближнего зарубежья. Об этом пишет Интерфакс.

В настоящее время оборудование проходит регистрацию в Белоруссии и Киргизии. В Казахсане и Узбекистане такая работа уже выполнена.

По словам гендиректора предприятия Сергея Екимчева, в планах получить сертификат для выхода на рынок стран дальнего зарубежья.

Завод начал создавать аппараты ИВЛ в 2018 году для автомобилей скорой помощи. В 2019 году закончились опытно-конструкторские работы, а в 2020 году – выпущена первая партия. Испытания проводились, в том числе, в «Коммунарке», московских НИИ нейрохирургии имени Бурденко, двух медучреждениях Удмуртии.

На сегодняшний день изготовлено уже более 500 аппаратов.

15:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
493
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Аксион\n#завод