На должность врио гендиректора Корпорации развития Удмуртии утвердили Владимира Смирнова

До этого он работал заместителем Константина Сунцова по инвестиционной работе.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития Удмуртии стал Владимир Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Кандидатуру Смирнова утвердил совет директоров Корпорации. Он будет занимать этот пост до назначения акционером генерального директора.

Напомним, что его предшественник, Константин Сунцов, покинул должность в связи с назначением на пост и. о. первого зампреда правительства Удмуртии.

Наша Справка: Смирнов Владимир Ильич родился 25 февраля 1981 года в селе Лопьял Уржумского района Кировской области. Окончил «Ижевский государственный технический университет» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

С 2003 по 2007 год занимался сопровождением корпоративных клиентов в ПАО «Сбербанк России».

С 2007 по 2010 год работал заместителем гендиректора по экономике в ОАО «Удмуртавтотранс». С 2010 по 2018 работал там же первым заместителем генерального директора по экономике.

С 2018 года занимал должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности в АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».