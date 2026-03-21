Товары под брендом «Сделано в Удмуртии» появились на «Яндекс маркете»

11:30, 21 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#СделаноВУдмуртии
Источник фото: скриншот экрана
Пока раздел «Сделано в России» включает лишь четыре региона страны.

Ижевск. Удмуртия. «Яндекс маркет» запустил раздел «Сделано в России». Как сообщает ТАСС, там собраны товары отечественного производства разных категорий — от одежды до продуктов питания.

По словам представителей маркетплейса, витрина поможет покупателям быстрее находить продукцию российских брендов, а продавцам — расширять аудиторию и увеличивать продажи.

Внутри витрины находятся четыре региональных подраздела: «Сделано в Томской области», «Сделано на Кубани», «Сделано в Удмуртии» и «Сделано в Тюменской области». Их ассортимент будет постепенно расширяться — производителям необходимо будет подтвердить своё локальное производство.

