Общественники Удмуртии проверят «подозрительное» сливочное масло из Пермского края

Цена пачки составляет 72 рубля.



Ижевск. Удмуртия. Химический состав сливочного масла, появившегося в продаже в небольших продовольственных магазинах Ижевска, установят активисты Союза потребителей Удмуртии. Об этом написала в социальной сети исполнительный директор данной общественной организации София Гунина.

В своем посте общественница назвала масло «ну очень подозрительным». Цена товара – 72 рубля за пачку.

Кроме низкой цены, вопросы вызывает место изготовления. Если верить надписи на пачке, сливочное масло сбивают в здании, где расположен ижевский клуб «Спортивный квартал» на улице Ленина. При этом расфасовывают продукцию, согласно документам, на территории бывшей воинской части в поселке Марковский неподалеку от Чайковского Пермского края.

«Обязательно проверим его на фактический состав!» - пообещала Софья Гунина в Фейсбуке.