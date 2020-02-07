Удмуртия получила более 200 заявок от предпринимателей, желающих перерегистрироваться в республике

Об этом сообщил Константин Сунцов.

Ижевск. Удмуртия. Более 200 заявок поступило от предпринимателей, желающих перерегистрировать свой бизнес в Удмуртии. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил гендиректор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов.

Кроме того, он сообщил, что сегодня идут последние приготовления к открытию комплекса для заправки автомобилей газом на Воткинском шоссе в Ижевске.

Также в настоящее время решается вопрос о выходе «Объединенной цветочной компании» на внешние рынки. «Сегодня 80% цветов в России – импорт, но мы вместе с партнерами эту тенденцию твердо решили менять», - написал Сунцов.

Напомним, в октябре 2019 года власти одобрили заявку резидента ООО «Объединенная цветочная компания» для работы в ТОСЭР «Сарапул».