«Ижавиа» в течение года намерена обновить парк судами Boeing 737 MAX 8 или Airbus A320

Об этом «Сусанину» рассказал генеральный директор авиакомпании Александр Синельников.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» в течение года намерена обновить парк как минимум четырьмя судами Boeing 737 MAX 8 или Airbus a320neo. Об этом «Сусанину» рассказал генеральный директор перевозчика Александр Синельников.

По его словам, изменения в такие сжаты сроки обусловлены новыми требованиями, по которым будет работать «Ижавиа» в том числе после разделения.

«Мы в течение года должны обновить парк, иначе у нас проект авиакомпании не сможет существовать. Что выберем? Зависит от успешности наших переговоров. Мы сейчас общаемся с производителями, с лизинговыми компаниями. Мы изначально просчитали все типы судов […] и пришли к тем двум названным типам, которые нас интересуют. Они будут обеспечивать в среднесрочном и долгосрочном плане выживаемость перевозчика и укрепление его рыночных позиций», - сказал Александр Синельников.

Отметим, что на данный момент компания выполняет рейсы на самолетах ЯК-42Д.