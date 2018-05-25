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Концепцию развития молочной отрасли Удмуртии могут утвердить в начале лета

12:51, 25 мая, 2018
Георгий Поветкин
12:51, 25 мая, 2018
Георгий Поветкин
698
0
#бизнес\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#молоко\n#Минсельхоз\n#АПК\n#Александр Бречалов\n#Александр Свинин
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

Ижевск. Удмуртия. Концепцию развития молочной отрасли Удмуртии до 2025 года могут утвердить в начале лета. Об этом журналистам рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

По ее словам, документ уже готов и одобрен первым вице-премьером региона Александром Свининым. Концепцию разрабатывали в сотрудничестве с организациями агропромышленного комплекса, с «Союзмолоко», а также компанией КОМОС ГРУПП, поскольку предприятие является многоотраслевым холдингом.

«Очень общая и очень творческая работа была в этом направлении. Мы ее представим в ближайшее время главе (Удмуртии – прим. ред.) и после этого на общественных слушаниях», - сказала Абрамова.

Программа нацелена в том числе на развитие объемов производства, их увеличение. При этом министр отметила, что предварительно нужно будет проработать схему сбыта и переработки.

«Миллион (тонн – прим. ред.) с 2025 года. Но это будет еще озвучено на общественном совете по защите нашей концепции», - сказала Абрамова.

Напомним, что речь о необходимости подобной программы зашла в том числе после того, как в регионе стали падать цены на закупку молока. Сейчас средний показатель по республике установился на уровне 18 рублей 75 копеек с учетом разных сортов (в апреле 19 рублей 51 копейка). Министр, со ссылкой на рейтинги, отметила что это 37-й показатель по стране.

«У нас цены невысокие. Объективно невысокие. При этом по разным данным цена закупочная в Башкирии уже сейчас на уровне 16-17 рублей. Себестоимость сегодня фактически сравнялась с ценой. Мы прошли сейчас самый легкий этап – посевную. Впереди сложные этапы – кормозаготовки и уборка зерновых культур. Денег будет не хватать», - сказала Ольга Абрамова.

По ее словам, со стороны республики будут применяться меры господдержки в виде субсидирования (закупленная техника, построенные ранее здания, выплаты оставшейся суммы по несвязанной поддержке). Довести эти деньги до сельхозпроизводителей планируют в ближайшие месяцы, начиная с июня.

Также на закупочные цены молока сейчас влияет качество продукции и ее сортность.

«Если в прошлом году мы реализовывали в пределах 80 процентов высшим сортом, то сегодня этот показатель на уровне 70 процентов. Есть вопросы, по которым надо работать», - сказала Абрамова.

12:51, 25 мая, 2018
Георгий Поветкин
698
0
#бизнес\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#молоко\n#Минсельхоз\n#АПК\n#Александр Бречалов\n#Александр Свинин

 

 

 


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