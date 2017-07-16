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      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      13:13, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      13:13, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      368
      0
      #Ижевск\n#Ижавто\n#автомобилисты\n#фотографии\n#Тольятти\n#автомобиль
      Фото: lada.ru
      368
      0

      Ранее компания раскрыла внешний облик интерьера своей новинки.

      Тольятти. Самарская область. Компания «АвтоВАЗ» продемонстрировала кросс-версию универсала «Лада Веста» на прошедшем в Тольятти Дне открытых дверей. Новую модель представили президент автогиганта Николя Мор и шеф-дизайнер Стив Маттин, сообщает автомобильный журнал «Колеса».

      Ранее компания опубликовала снимки интерьера новой модели. На опубликованных снимках видны вставки ярко-оранжевого цвета, но производитель отметил, что возможна и спокойная серая гамма. Обнародована и «начинка» салона. Например, владельцы смогут пользоваться трехступенчатым подогревом передних сидений, высоким подлокотником передних сидений с ящиком для хранения и портом USB, розеткой и регулировкой подогрева для задних пассажиров. Места над их головами стало больше на 2,5 см.

      Багажник на 480 л может расширяться за счет фальш-пола на 95 л, а при сложенных задних сидениях увеличиваться до 825 л.

      По сообщению «Интерфакса» в продажу кросс-версия универсала «Весты» может поступить уже в октябре-ноябре.

      13:13, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      368
      0
      #Ижевск\n#Ижавто\n#автомобилисты\n#фотографии\n#Тольятти\n#автомобиль

       

       

       

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