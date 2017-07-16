Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

Ранее компания раскрыла внешний облик интерьера своей новинки.

Тольятти. Самарская область. Компания «АвтоВАЗ» продемонстрировала кросс-версию универсала «Лада Веста» на прошедшем в Тольятти Дне открытых дверей. Новую модель представили президент автогиганта Николя Мор и шеф-дизайнер Стив Маттин, сообщает автомобильный журнал «Колеса».

Ранее компания опубликовала снимки интерьера новой модели. На опубликованных снимках видны вставки ярко-оранжевого цвета, но производитель отметил, что возможна и спокойная серая гамма. Обнародована и «начинка» салона. Например, владельцы смогут пользоваться трехступенчатым подогревом передних сидений, высоким подлокотником передних сидений с ящиком для хранения и портом USB, розеткой и регулировкой подогрева для задних пассажиров. Места над их головами стало больше на 2,5 см.

Багажник на 480 л может расширяться за счет фальш-пола на 95 л, а при сложенных задних сидениях увеличиваться до 825 л.

По сообщению «Интерфакса» в продажу кросс-версия универсала «Весты» может поступить уже в октябре-ноябре.