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      100-тысячную «Ладу Весту» выпустили в Ижевске

      10:37, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      10:37, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      210
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто\n#Александр Бречалов
      Фото: vk.com/a.brechalov
      210
      0

      Серийное производство «Lada Vesta» началось в Ижевске 25 сентября 2015 года.

      Ижевск. Удмуртия. 100-тысячную «Ладу Весту» выпустили в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      «Сегодня с конвейера завода «LADA Ижевск» сошла 100-тысячная Лада Веста. <…> Приятно видеть, как люди горят делом и развивают предприятие. Поздравляю автозавод с важной датой!» - написал руководитель региона.

      Напомним, серийное производство «Lada Vesta» началось в Ижевске 25 сентября 2015 года. До конца года было выпущено 5 тыс. автомобилей. За 2016 год в столице Удмуртии собрали 51 тыс. «Вест».

      Стоит отметить, что в январе 2016 года выпускаемая в Ижевске «Lada Vesta» впервые попала в топ-10 рынка новых автомобилей в России. За первый месяц прошлого года было продано 1 643 автомобиля этой марки.

      В мае текущего года стало известно, что постпредство главы Удмуртии планирует пересесть с иномарок на ижевские «Весты». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал постоянный представитель главы региона при Президенте России Михаил Хомич.

      «Для всех, кто интересуется, - процесс идет, продаем нынешние машины, есть официальные процедуры. А о покупке новой пока умолчу - это будет БОЛЬШАЯ новость», - написал накануне, 19 июня, Михаил Хомич на своей странице в соцсети Facebook.

      10:37, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      210
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто\n#Александр Бречалов

       

       

       

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