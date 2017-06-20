Серийное производство «Lada Vesta» началось в Ижевске 25 сентября 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. 100-тысячную «Ладу Весту» выпустили в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Сегодня с конвейера завода «LADA Ижевск» сошла 100-тысячная Лада Веста. <…> Приятно видеть, как люди горят делом и развивают предприятие. Поздравляю автозавод с важной датой!» - написал руководитель региона.

Напомним, серийное производство «Lada Vesta» началось в Ижевске 25 сентября 2015 года. До конца года было выпущено 5 тыс. автомобилей. За 2016 год в столице Удмуртии собрали 51 тыс. «Вест».

Стоит отметить, что в январе 2016 года выпускаемая в Ижевске «Lada Vesta» впервые попала в топ-10 рынка новых автомобилей в России. За первый месяц прошлого года было продано 1 643 автомобиля этой марки.

В мае текущего года стало известно, что постпредство главы Удмуртии планирует пересесть с иномарок на ижевские «Весты». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал постоянный представитель главы региона при Президенте России Михаил Хомич.

«Для всех, кто интересуется, - процесс идет, продаем нынешние машины, есть официальные процедуры. А о покупке новой пока умолчу - это будет БОЛЬШАЯ новость», - написал накануне, 19 июня, Михаил Хомич на своей странице в соцсети Facebook.