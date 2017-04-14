260 млн рублей требуется Удмуртии на обновление льняного производства

Площадь посевов этой культуры на территории республики сократилась почти три раза.

Ижевск. Удмуртия. Порядка 260 млн рублей необходимо Удмуртии для обновления льняного производства. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК и земельным отношениям Владимир Варламов.

Производство льняной культуры сократилось в регионе почти в три раза - с 14 до 5 тыс. гектар. По его словам, республика может потерять один из своих брендов.

«По программе «Лен» у нас есть поддержка из федерального бюджета и из республиканского, порядка 37 млн в год, но, к сожалению, у нас каждый год неудача, то засуха, то потоп», - сказал Варламов.

Республике необходимо улучшать качество сырья, чтобы поставлять его для текстильной промышленности.

Сегодня в Удмуртии идут активные поиски инвестора, который смог бы вложить необходимые средства.