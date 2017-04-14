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      260 млн рублей требуется Удмуртии на обновление льняного производства

      08:30, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      08:30, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      183
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство
      Фото: pixabay.com
      183
      0

      Площадь посевов этой культуры на территории республики сократилась почти три раза.

      Ижевск. Удмуртия. Порядка 260 млн рублей необходимо Удмуртии для обновления льняного производства. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК и земельным отношениям Владимир Варламов.

      Производство льняной культуры сократилось в регионе почти в три раза - с 14 до 5 тыс. гектар. По его словам, республика может потерять один из своих брендов.

      «По программе «Лен» у нас есть поддержка из федерального бюджета и из республиканского, порядка 37 млн в год, но, к сожалению, у нас каждый год неудача, то засуха, то потоп», - сказал Варламов.

      Республике необходимо улучшать качество сырья, чтобы поставлять его для текстильной промышленности.

      Сегодня в Удмуртии идут активные поиски инвестора, который смог бы вложить необходимые средства.

      08:30, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      183
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство
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