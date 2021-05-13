Судью на мыло: зрители подрались с арбитрами на матче юных хоккеистов в Москве

Инцидент произошел во время встречи команд «Русь» и «Витязь».



Москва. Потасовкой обернулся матч детских хоккейных команд в рамках Кубка Москвы. На льду встретились команды «Витязь» из Подольска и столичная «Русь», пишет «Российская газета» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Участвовали спортсмены 2009 года рождения. Первый период завершился с перевесом на стороне «Витязя», забившего 2 безответные шайбы в ворота москвичей.

Недовольные счетом болельщики подошли к судьям и начали словесную перепалку, которая вылилась в драку. Один из арбитров позднее пожаловался на хулиганов в полицию.