Министр спорта Удмуртии обсудил с болельщиками «Зенит-Ижевск» ситуацию с футбольным клубом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске болельщикам футбольного клуба «Зенит-Ижевск» ответили на наболевшие вопросы. Об этом рассказал министра спорта Удмуртии Денис Парахин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пообщался с фанатами о переходе футбольного клуба из профессионального в любительский, а также обсудил перезагрузку данного направления.

В результате горожане согласились, что для «Зенит-Ижевск», чтобы заходить в перезагрузку и достигать результатов, нужен надёжный партнер. Он поможет клубу вновь войти в профессиональный дивизион с молодой амбициозной командой.

Помимо этого следует усилить тренерские кадры. В скором времени будет заключено соглашение о партнерстве между школой футбола «Зенит-Ижевск» и «Газпром»-Академией клуба «Зенит». Благодаря ему планируется проводить стажировки для тренеров на базе академии. А также получится направлять юных футболистов в расположение академии для участия в спортивных сборах и повышения уровня их профессионализма.

Также в планах решить материально-техническую сторону: установить на стадионе «Купол» освещение и разработать план по модернизации центрального стадиона «Зенит».

Министр спорта Удмуртии рассказал, что в структуру республиканской школы футбола нужно внести изменения, чтобы переход из молодежной лиги в профессиональную был плавным.

«Мы открыты к сотрудничеству — ждём от фанатского сообщества предложения. О своих инициативах можно написать через социальные сети или приходите к нам в министерство», — заявил Денис Парахин.

Напомним, что 7 июля Минспорт Удмуртии уведомил, что футбольный клуб «Зенит-Ижевск» не будет участвовать в Первенстве России. Это связано с решением перезагрузки профессионального футбола в Удмуртии.