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Лариса Долина оспорит сделку по продаже своей квартиры в суде

14:57, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лариса Долина оспорит сделку по продаже своей квартиры в суде
14:57, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Москва\n#недвижимость\n#артисты\n#суд\n#телефонные мошенники
Фото: vk.com/larisadolinacom
29
0

Не исключено, что певицу заставят вернуть деньги, уплаченные за недвижимость покупательницей.

Москва. Народная артистка России Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. Она намерена оспорить сделку, которую совершила по указке мошенников с Украины, передает «Рен ТВ».

Если адвокаты певицы и актрисы докажут, что покупательница действовала в сговоре с аферистами, Долина сможет вернуть свое жилье. Если нет, квартиру ей вернут с условием возместить нынешней владелице 112 млн рублей, уплаченных ей за недвижимость.

Напомним, 14 августа стало известно, что Ларису Долину обманули телефонные мошенники, действовавшие с территории Украины. Они убедили артистку продать пятикомнатную квартиру и перевести деньги на «безопасный счёт». Кроме того, она отдала аферистам часть своих сбережений. Также на ее имя жулики набрали кредитов. Ущерб составил порядка 200 млн рублей.

14:57, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Москва\n#недвижимость\n#артисты\n#суд\n#телефонные мошенники