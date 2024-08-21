Лариса Долина оспорит сделку по продаже своей квартиры в суде

Москва. Народная артистка России Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. Она намерена оспорить сделку, которую совершила по указке мошенников с Украины, передает «Рен ТВ».

Если адвокаты певицы и актрисы докажут, что покупательница действовала в сговоре с аферистами, Долина сможет вернуть свое жилье. Если нет, квартиру ей вернут с условием возместить нынешней владелице 112 млн рублей, уплаченных ей за недвижимость.

Напомним, 14 августа стало известно, что Ларису Долину обманули телефонные мошенники, действовавшие с территории Украины. Они убедили артистку продать пятикомнатную квартиру и перевести деньги на «безопасный счёт». Кроме того, она отдала аферистам часть своих сбережений. Также на ее имя жулики набрали кредитов. Ущерб составил порядка 200 млн рублей.