Мошенники с Украины создали дипфейк Ларисы Долиной и украли у нее около 200 млн рублей

Москва. Набравшие кредитов от имени Ларисы Долиной мошенники с Украины использовали для обмана нейросеть. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал директор артистки Сергей Пудовкин, злоумышленники сгенерировали двойника Ларисы Долиной. Дипфейк был использован для заявок в микрокредитные организации. При этом жулики прибегали к различным объяснениям, для чего певице срочно понадобились деньги. Например, заём 50 млн рублей под залог дачи Долиной они объяснили необходимостью оплаты поездки в юбилейный гастрольный тур.

«Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — заявил Сергей Пудовкин.

Напомним, 13 августа певицу попросили покинуть ее пятикомнатную квартиру в Хамовниках в связи с покупкой ее новыми собственниками. Оказалось, что недвижимость была продана от имени артистки за 100 млн рублей. Полиция устанавливает покупателей и законность оформления сделки. Известно также, что Ларису Долину убедили перевести крупную сумму на «безопасный счет». Ущерб составил, по разным данным, от 180 млн рублей до более чем 200 млн.

Кроме того, задержана женщина-курьер, действовавшая в интересах мошенников.

Сама Лариса Долина выложила в телеграм-канале видеообращение, в котором подтвердила, что «стала жертвой изощренного мошенничества».