Никиту Белых могут осудить по новому делу

Бывшего губернатора Кировской области подозревают в превышении полномочий.



Киров. Кировская область. Против бывшего главы Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело. Оно связано с оказанием покровительства одной из коммерческих организаций региона, сообщили в пресс-службе регионального Управления Следственного комитета.

По версии следствия, в 2015 году Никита Белых, будучи на тот момент руководителем региона, помог «Кировской региональной ипотечной корпорации» занять у другой компании 320 млн рублей. Деньги должны были быть возвращены до ноября 2016. В дальнейшем губернатор на совещаниях органов власти отдал несколько указаний по распределению указанных средств на нужды других организаций. В результате ипотечная корпорация не смогла вернуть деньги в срок. Арбитражный суд постановил взыскать с правительства Кировской области более 202 млн рублей в погашение указанной задолженности.

В результате бюджету региона был причинен материальный ущерб на крупную сумму. По мнению следователей, отдавая распоряжения, Белых действовал из личной заинтересованности.

В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»).

Напомним, Кировскую область Никита Белых возглавлял с 2008 года. Летом 2016 года его задержали в московском кафе при получении части взятки от немецкого предпринимателя. 400 тыс. евро (24,1 млн рублей) были выплачены в обмен на покровительство в бизнесе. Через 2 года суд приговорил бывшего губернатора к 8 годам колонии и штрафу в 48,2 млн рублей.

Осенью 2021 года Белых этапировали из колонии в Рязанской области в Киров для дачи показаний по новому делу, также связанному с ипотечной корпорацией. Речь шла о нарушениях при выделении служебного жилья, экс-губернатор фигурировал в нем как свидетель.