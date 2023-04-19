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В МВД пообещали не штрафовать водителей за портреты героев войны на машинах 9 мая

17:16, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В МВД пообещали не штрафовать водителей за портреты героев войны на машинах 9 мая
17:16, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#общество\n#День Победы\n#акция\n#полиция\n#МВД\n#штрафы\n#ГИБДД\n#патриотизм\n#Великая Отечественная Война\n#Бессмертный полк
Фото: pxhere.com
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Ранее стало известно об отмене шествий «Бессмертного полка» в этом году.

Москва. Штрафы не грозят водителям, которые украсят свои автомобили портретами участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк». Санкции не будут действовать в День Победы, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В частности, об этом заявила официальный представитель полиции Ирина Волк. В то же время она уточнила, что изображения не должны ограничивать обзор водителю, поэтому лучше размещать их не на лобовом, а на заднем или боковом стекле.

Напомним, 18 апреля организаторы акции «Бессмертный полк» заявили о том, что шествие в этом году не состоится. Вместо этого в течение всего Дня Победы будут проводиться другие мероприятия, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. 

17:16, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#общество\n#День Победы\n#акция\n#полиция\n#МВД\n#штрафы\n#ГИБДД\n#патриотизм\n#Великая Отечественная Война\n#Бессмертный полк