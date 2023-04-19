В МВД пообещали не штрафовать водителей за портреты героев войны на машинах 9 мая

Москва. Штрафы не грозят водителям, которые украсят свои автомобили портретами участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк». Санкции не будут действовать в День Победы, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В частности, об этом заявила официальный представитель полиции Ирина Волк. В то же время она уточнила, что изображения не должны ограничивать обзор водителю, поэтому лучше размещать их не на лобовом, а на заднем или боковом стекле.

Напомним, 18 апреля организаторы акции «Бессмертный полк» заявили о том, что шествие в этом году не состоится. Вместо этого в течение всего Дня Победы будут проводиться другие мероприятия, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.