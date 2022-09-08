Законопроект о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» среди детей внесли в Госдуму

Москва. В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому могут запретить посвящение детей и подростков, не достигших 18 лет, в идеологию бездетности. Как передают «Известия», поправки предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещённой для распространения среди детей», — отмечено в пояснительной записке.

Авторы проекта считают, что на данный момент большое распространение среди российской молодёжи получила заграничная идеология «чайлдфри». В документе сказано, что она прививает восприимчивым детям базис деструктивного социального поведения, который основан на добровольном отказе от рождения детей, а это противоречит традиционными семейными ценностями и государственной политике России.

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — уверены авторы законопроекта.

При этом, как передаёт «Газета.ру», противники запрета идеологии «чайлдфри» считают, что такая норма приведёт к объявлению «вне закона» большей части населения России.