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Главой наблюдательного совета нового детского движения станет Путин

14:14, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
Главой наблюдательного совета нового детского движения станет Путин
14:14, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#дети\n#школа\n#молодежь\n#воспитание\n#пионерия\n#общество\n#Владимир Путин
Фото: kremlin.ru
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Организация создана взамен распущенных в начале 90-х пионеров.

Москва. Наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи «Большая перемена» возглавит президент России Владимир Путин. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Стать председателем совета предложила Путину одна из финалисток конкурса «Большая перемена». Глава государства согласился.

Напомним, ранее президент подписал закон о создании детско-молодежного движения «Большая перемена». Его внесли в Госдуму 19 мая 2022 года, в день 100-летия пионерии.

«Большая перемена» — это также всероссийский конкурс для одаренных школьников.

14:14, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
177
0
#дети\n#школа\n#молодежь\n#воспитание\n#пионерия\n#общество\n#Владимир Путин