Главой наблюдательного совета нового детского движения станет Путин

Москва. Наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи «Большая перемена» возглавит президент России Владимир Путин. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Стать председателем совета предложила Путину одна из финалисток конкурса «Большая перемена». Глава государства согласился.

Напомним, ранее президент подписал закон о создании детско-молодежного движения «Большая перемена». Его внесли в Госдуму 19 мая 2022 года, в день 100-летия пионерии.

«Большая перемена» — это также всероссийский конкурс для одаренных школьников.