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Новые пионеры: Путин подписал закон о возрождении детского движения

16:43, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
Новые пионеры: Путин подписал закон о возрождении детского движения
16:43, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
68
0
#дети\n#подростки\n#молодежь\n#законы\n#президент\n#пионерия
Фото: flickr.com
68
0

В «Большую перемену» смогут вступить даже дошкольники.

Москва. Массовое детское движение «Большая перемена» будет создано в России. Закон об этом подписал 14 июля Владимир Путин, пишет Коммерсантъ.

Согласно подписанному президентом документу, в «Большую перемену» можно будет вступить в возрасте от 6 лет. Отделения организации будут созданы в каждом регионе, муниципалитете, в учреждениях начального, среднего и среднего профессионального образования, организации, работающих в сфере молодежной политики, культуры и спорта. Также в «Большой перемене» смогут участвовать НКО, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов и общественно полезные фонды.

Напомним, законопроект о возрождении всероссийского детского движения внесли в Госдуму 19 мая, в день 100-летия пионерии.

16:43, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
68
0
#дети\n#подростки\n#молодежь\n#законы\n#президент\n#пионерия