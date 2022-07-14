Новые пионеры: Путин подписал закон о возрождении детского движения

Москва. Массовое детское движение «Большая перемена» будет создано в России. Закон об этом подписал 14 июля Владимир Путин, пишет Коммерсантъ.

Согласно подписанному президентом документу, в «Большую перемену» можно будет вступить в возрасте от 6 лет. Отделения организации будут созданы в каждом регионе, муниципалитете, в учреждениях начального, среднего и среднего профессионального образования, организации, работающих в сфере молодежной политики, культуры и спорта. Также в «Большой перемене» смогут участвовать НКО, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов и общественно полезные фонды.

Напомним, законопроект о возрождении всероссийского детского движения внесли в Госдуму 19 мая, в день 100-летия пионерии.