Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронежской области из-за потока беженцев с Донбасса

Воронеж. Воронежская область. Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Эта мера имеет технический характер и связана с большим потоком беженцев с Донбасса. Об этом пишет RG.ru.

«Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Прибывающих жителей ДНР и ЛНР требуется обеспечить бытовыми принадлежностями, финансированием на первоочередные расходы, тестированием на ковид и там калее.

Напомним, что в Ростовскую область прибыли уже более 40 тыс. мирных жителей народных республик.