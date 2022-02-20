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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронежской области из-за потока беженцев с Донбасса

18:00, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронежской области из-за потока беженцев с Донбасса
18:00, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
589
0
#Воронеж\n#Донбасс\n#беженцы
Фото: Pixabay.com
589
0

ЧС носит технический характер.

Воронеж. Воронежская область. Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Эта мера имеет технический характер и связана с большим потоком беженцев с Донбасса. Об этом пишет RG.ru.

«Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Прибывающих жителей ДНР и ЛНР требуется обеспечить бытовыми принадлежностями, финансированием на первоочередные расходы, тестированием на ковид и там калее.

Напомним, что в Ростовскую область прибыли уже более 40 тыс. мирных жителей народных республик.

18:00, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
589
0
#Воронеж\n#Донбасс\n#беженцы