В годовщину начала Великой Отечественной войны RT отреставрировала съемку ленинградских ополченцев

Кадры сопровождает прочитанное автором стихотворение Арсения Тарковского.



Москва. Специалисты RT при помощи нейросетей отреставрировали хронику 1941 года. Сюжет можно посмотреть на сайте телеканала.

На кадрах - бойцы Ленинградской армии народного ополчения. Камеры засняли их незадолго до отправки на фронт, вернуться с которого было суждено немногим.

Видео сопровождает архивная запись чтения Арсением Тарковским своего стихотворения «Суббота, 21 июня».

«Как я хотел вернуться в до войны, предупредить, кого убить должны», - звучит голос поэта. Проект посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Напомним, недавно RT восстановило в цвете черно-белую запись телевыступления космонавта №1 Юрия Гагарина от 12 апреля 1962 года.