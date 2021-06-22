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В годовщину начала Великой Отечественной войны RT отреставрировала съемку ленинградских ополченцев

15:39, 22 июня, 2021
Евгений Кандаков
В годовщину начала Великой Отечественной войны RT отреставрировала съемку ленинградских ополченцев
15:39, 22 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#телевидение\n#технологии\n#фотографии\n#видео\n#память\n#поэты\n#Тарковский\n#Великая Отечественная Война
Фото: скриншот видео с youtube.com
169
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Кадры сопровождает прочитанное автором стихотворение Арсения Тарковского.

Москва. Специалисты RT при помощи нейросетей отреставрировали хронику 1941 года. Сюжет можно посмотреть на сайте телеканала.

На кадрах - бойцы Ленинградской армии народного ополчения. Камеры засняли их незадолго до отправки на фронт, вернуться с которого было суждено немногим.

Видео сопровождает архивная запись чтения Арсением Тарковским своего стихотворения «Суббота, 21 июня».

«Как я хотел вернуться в до войны, предупредить, кого убить должны», - звучит голос поэта. Проект посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Напомним, недавно RT восстановило в цвете черно-белую запись телевыступления космонавта №1 Юрия Гагарина от 12 апреля 1962 года.

15:39, 22 июня, 2021
Евгений Кандаков
169
0
#телевидение\n#технологии\n#фотографии\n#видео\n#память\n#поэты\n#Тарковский\n#Великая Отечественная Война