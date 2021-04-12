Телеобращение Гагарина в День космонавтики 1962 года заиграло новыми красками благодаря RT

Космонавт №1 рассказал тогда о значении первого полета советского корабля «Восток-1» в истории нашей планеты.



Москва. Архивную запись телевыступления первого космонавта Земли отреставрировали на RT. Благодаря нейросетям россияне могут увидеть изначально черно-белое поздравление с первым Днем космонавтики 1962 года от Юрия Гагарина в цвете, сообщает телекомпания.

«Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», - произносит Гагарин.

Космонавт №1 рассказал, что советский корабль «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли.

Полностью ролик можно увидеть на сайте телеканала RT.