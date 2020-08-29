Не пой: россиян могут оставить без караоке до конца года

Связано это с распространением коронавируса.

Москва. В России предлагают запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года. Как пишет «Газета» со ссылкой на RT, соответствующее обращение направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий считает, что подобный запрет нужен для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Опасность караоке ранее подтвердили эксперты.

Сухарев отметил, что заведения даже после запрета оказания услуг караоке смогут работать как организации общественного питания.

Законодатель напомнил, что в стране по-прежнему фиксируется свыше 4 тысяч случаев COVID-19 ежедневно.