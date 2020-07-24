Получить российское гражданство стало проще

Соответствующий закон вступил в силу с 24 июля.



Москва. Стать россиянином теперь можно в более короткий срок. 24 июля вступил в силу закон об упрощении получения гражданства нашей страны, пишет РБК.

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 месяца назад. Он, в частности, разрешает иностранцам не отказываться от гражданства другого государства. Уроженцам СССР для получения российского паспорта теперь не требуется проживать до подачи заявления 3 года в нашей стране, а также подтверждать наличие источника дохода.

Указанная норма распространяется и на иностранцев (иностранок), 3 года и более состоящими в браке с гражданином (гражданкой) России или имеющими хотя бы одного родителя с российским паспортом, проживающего в РФ.

Кроме того, упрощена процедура подачи заявки для граждан Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Теперь для этого не требуется наличие определенного срока проживания в России, достаточно вида на жительство.

Напомним, в марте этого года Госдума приняла закон, освобождающий украинцев и белорусов от сдачи экзамена по русскому языку для получения гражданства России. Также для них сократили срок ожидания после подачи заявления с полугода до 3 месяцев.