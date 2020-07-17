Чумовые деньги: на Ямале оленеводам начали выдавать сертификаты на постройку национальных жилищ

Чтобы возвести чум, требуется забить целое стадо животных, купить десятки шестов и печку-буржуйку.



Салемал. Ямало-Ненецкий автономный округ. Молодым семьям оленеводов Ямала вручают сертификаты на строительство чумов. Средств хватает на то, чтобы возвести традиционное жилище аборигенов Севера «под ключ», пишет «Российская газета».

Первый сертификат выдали в администрации села Салемал в прошлом году, его получила молодая семья Езанги. Они решили жить отдельно от родителей и попросили у местных властей материальную помощь на собственный чум. Вскоре семья праздновала новоселье. В этом году «чумовой сертификат» получили Петр и Наталия Мазыркины, рассказал глава населенного пункта Максим Карелин.

На возведение чума требуется от 25 до 40 высоких шестов, от 40 до 60 шкур оленей, специальное непродуваемое покрытие и печка-буржуйка. Обычно стройматериалы для чума родители заготавливают для детей, начиная с рождения. Отец забивает оленей и строгает шесты, мать выделывает шкуры. Семьи у коренных жителей полуострова – ненцев и хантов – насчитывают как правило 5-6 детей, и обеспечить их всех жильем стоит недешево. На качественный чум необходимо потратить в денежном выражении 700-800 тыс. рублей.

Добавим, сейчас на Ямале насчитывается около 20 тыс. ненцев и хантов, ведущих кочевой образ жизни.