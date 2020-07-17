  • $ 71.23 ↑
  • € 81.23 ↑

Чумовые деньги: на Ямале оленеводам начали выдавать сертификаты на постройку национальных жилищ

12:59, 17 июля, 2020
Евгений Кандаков
Чумовые деньги: на Ямале оленеводам начали выдавать сертификаты на постройку национальных жилищ
12:59, 17 июля, 2020
Евгений Кандаков
143
0
#общество\n#жилье\n#Ямал\n#молодая семья\n#финансы и деньги\n#Арктика\n#олени
Фото: wikipedia.org
143
0

Чтобы возвести чум, требуется забить целое стадо животных, купить десятки шестов и печку-буржуйку.

Салемал. Ямало-Ненецкий автономный округ. Молодым семьям оленеводов Ямала вручают сертификаты на строительство чумов. Средств хватает на то, чтобы возвести традиционное жилище аборигенов Севера «под ключ», пишет «Российская газета».

Первый сертификат выдали в администрации села Салемал в прошлом году, его получила молодая семья Езанги. Они решили жить отдельно от родителей и попросили у местных властей материальную помощь на собственный чум. Вскоре семья праздновала новоселье. В этом году «чумовой сертификат» получили Петр и Наталия Мазыркины, рассказал глава населенного пункта Максим Карелин.

На возведение чума требуется от 25 до 40 высоких шестов, от 40 до 60 шкур оленей, специальное непродуваемое покрытие и печка-буржуйка. Обычно стройматериалы для чума родители заготавливают для детей, начиная с рождения. Отец забивает оленей и строгает шесты, мать выделывает шкуры. Семьи у коренных жителей полуострова – ненцев и хантов – насчитывают как правило 5-6 детей, и обеспечить их всех жильем стоит недешево. На качественный чум необходимо потратить в денежном выражении 700-800 тыс. рублей.

Добавим, сейчас на Ямале насчитывается около 20 тыс. ненцев и хантов, ведущих кочевой образ жизни.

12:59, 17 июля, 2020
Евгений Кандаков
143
0
#общество\n#жилье\n#Ямал\n#молодая семья\n#финансы и деньги\n#Арктика\n#олени

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

09:03, 12 июля, 2020
4042

В ближайшее время в Удмуртии ожидаются грозы

3325
13:59, 13 июля, 2020

В Удмуртии начнут сдавать леса в аренду под сбор ягод и грибов

3166
12:10, 10 июля, 2020

В Ижевске таксист избил пассажира из-за 50 рублей

3014
14:40, 10 июля, 2020

Набережную реки Подборенки в Ижевске благоустроят к сентябрю

2401
08:30, 10 июля, 2020

Правительство ставит задачу открыть платную трассу Москва - Казань в 2024 году

18:35, 10 июля, 2020
1430

Путин увидел исторический шанс решения жилищного вопроса в России

1392
18:19, 13 июля, 2020

Россия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июля

1351
10:11, 11 июля, 2020

Куры на дороге: в Ярославской области водитель фуры рассыпал часть груза

1343
17:36, 10 июля, 2020

Россияне больше не будут платить за установку электросчётчиков

1326
10:05, 12 июля, 2020

Абхазия готова открыть границы для туристов из России с 15 июля

18:30, 11 июля, 2020
2353

10 человек погибли в Египте при попытке спасти тонущего ребенка

2251
10:30, 11 июля, 2020

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

1932
15:48, 14 июля, 2020

Рекордные сутки: ВОЗ зафиксировала максимальный прирост числа больных коронавирусом

1892
14:28, 11 июля, 2020

Госсовет Турции поддержал открытие мечети в храме Святой Софии

1288
11:08, 10 июля, 2020

Лонгриды

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020