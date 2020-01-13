Осужденных в России займут работой на стройках и крупных предприятиях

Это позволит обеспечить заработком тысячи заключенных, отбывающих наказание за незначительные правонарушения.



Москва. Филиалы исправительных учреждений откроют при крупных предприятиях и стройках. Соответствующие поправки к Уголовно-исполнительному кодексу подписал президент Владимир Путин, пишет «Российская газета».

Отмечается, что нововведение позволит трудоустроить пятую часть отбывающих сроки в колониях-поселениях - всего более 6 тысяч осужденных. Для них при предприятиях откроют специальные общежития. Те, кто туда попадет, смогут из своего заработка возмещать ущерб, нанесенный потерпевшим, помогать деньгами родственникам, а также заработать себе на покупки в магазинах и на проживание в первое время после освобождения. Не исключена также возможность трудоустройства бывших осужденных на те же предприятия после отбытия наказания. Иначе говоря, инициатива в перспективе поможет возвращению в общество исправившихся правонарушителей.

Всего поправки предусматривают два типа филиалов учреждений уголовно-исполнительной системы. Одни будут работать в режиме колоний-поселений. Другие будут называться исправительными центрами, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам. От колоний-поселений они должны отличаться более мягким режимом.

Добавим, сейчас в России действуют 123 колонии-поселения, в которых отбывают наказание 33,3 тысячи осужденных. Трудоустроена примерно треть из них.