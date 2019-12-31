Темпы снижения рождаемости замедлились в России

Снижение рождаемости – последствие двух демографических ям.

Москва. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в России. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24», пишут «Известия». При этом в качестве базы для сравнения заместитель председателя правительства привела 2017 год.

«К сожалению, у нас снизились показатели рождаемости, это не неожиданность, мы знали, что они будут снижаться. Отрадно, наверное, сказать, что они снижались не такими темпами высокими, как это произошло в 2017 году, все-таки темпы замедлились, но... конечно, было бы лучше, если бы у нас рождаемость росла», — сказала она.

Голикова объяснила, что снижение рождаемости — последствие двух демографических ям, которые были в России в 1943 и 1999 годах. Также она напомнила, что за текущее десятилетие снизилось количество женщин в репродуктивном возрасте.

«Мы очень рассчитываем, что в семьях будут появляться вторые и третьи дети, и это может каким-то образом изменить ситуацию, и, собственно, весь комплекс демографических мер на это и рассчитан», — добавила она.