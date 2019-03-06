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В России запретили хостелы в жилых домах

15:15, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
15:15, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
184
0
#жилье\n#Москва\n#поправки\n#Госдума
Фото: Pixabay
184
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Госдума приняла поправки в жилищный кодекс в третьем чтении.

Москва. В России запретили хостелы в многоквартирных домах. Согласно поправкам в жилищный кодекс, которые Госдума приняла в третьем чтении, жилые помещения будет нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг, говорится на сайте нижней палаты.

Хостел или гостиницу можно разместить, если помещение переведут в нежилой фонд. Также его необходимо оборудовать системой звукоизоляции, противопожарным оборудованием, сигнализацией, сейфами и средствами для уборки.  

Перевод квартиры в нежилое помещение возможен, если она располагается на первом этаже или выше, при условии, что ниже расположено нежилое помещение. Кроме того, в хостел должен вести отдельный вход.

Мотиватором к принятию поправок стал «гигантский поток жалоб» от соседей, заметил первый зампредседателя комитета по жилищной политике Сергей Пахомов.

«Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно, потому что войти в жилое помещение нельзя, это конституционная норма, и нарушать ее нельзя», — пояснила необходимость нововведения председатель комитета Галина Хованская.

Поправки вступят в силу после подписания президентом.

15:15, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
184
0
#жилье\n#Москва\n#поправки\n#Госдума

 

 

 


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