Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

Госдума приняла закон в окончательном чтении.

Москва. Госдума приняла закон, обязывающий россиян вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

В пояснительной записке отметили, что большое количество призывников, обучающихся в других городах, не могут получить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства. Из-за этого их не ставят на воинский учет и не призывают в армию.

На молодых парней в такой ситуации «возлагается обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического проживания».

Ожидается, что норма упростит процедуру и повысит эффективность призывной кампании.