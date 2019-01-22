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Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

14:16, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
14:16, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
206
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#армия\n#призыв\n#Москва
Фото: Минобороны России
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Госдума приняла закон в окончательном чтении.

Москва. Госдума приняла закон, обязывающий россиян вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

В пояснительной записке отметили, что большое количество призывников, обучающихся в других городах, не могут получить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства. Из-за этого их не ставят на воинский учет и не призывают в армию.

На молодых парней в такой ситуации «возлагается обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического проживания».

Ожидается, что норма упростит процедуру и повысит эффективность призывной кампании.

14:16, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
206
0
#армия\n#призыв\n#Москва

 

 

 


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