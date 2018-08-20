Глава минпросвещения выступила против идеи ограничить число детей в приемных семьях до трех

Ольга Васильева заявила, что проект закона не был с ней согласован.

Москва. Глава министерства просвещения Ольга Васильева сказала, что против идеи ограничения количества детей в приемных семьях до трех человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам Васильевой, законопроект был разработал министерство образования и науки и не согласован с ней. Она называет предложение «неверным подходом» и подчеркивает, что проект разрабатывался не ее министерством и был разослан по регионам для сбора мнений также министерством образования.

Напомним, что ранее Васильева заявляла о необходимости более тщательного отбора кандидатов на роль приемных родителей. В том числе об ужесточении психологического теста.