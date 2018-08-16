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В России намерены ужесточить требования к приемным родителям

14:39, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:39, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
161
0
#дети\n#семья\n#Москва\n#родители\n#лишение родительских прав\n#родительские права
Фото: pxhere.com
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Власти хотят сократить допустимое число детей в семье и сделать отбор кандидатов еще более строгим.

Москва. В России намерены ужесточить требования к приемным родителям. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире «Комсомольской правды».

Она акцентировала на том, что психологический отбор кандидатов должен проходить более тщательно, чем сейчас.

По ее словам, в России ежегодно 50 тыс. детей лишаются опеки.

«Лишение родительских прав и отбирание детей возможно только в тех случаях, когда существует угроза жизни и здоровью. Все трагические случаи с приемными семьями, которые были в этом году, нами проанализированы и мы видим, что подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно. Мы ужесточим - очень ужесточим!» - сказала Ольга Васильева.

Также глава Минпросвещения предлагает уменьшить количество детей, которых может взять одна семья. Сейчас действует ограничение до 7. К семейному детскому дому эта инициатива не относится.

Само решение усыновить ребенка Ольга Васильева называет мудрым и призывает помогать психилогически, юридически, медицински и материально семьям, которые его приняли. Только так, по мнению министра, можно сократить число детей вне семей.

Родителям, которые имеют положительный ВИЧ-статус, по-прежнему недоступны усыновление и удочерение. Ольга Васильева призналась, что от идеи снятия запрета лично она «очень далека».  

 

14:39, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
161
0
#дети\n#семья\n#Москва\n#родители\n#лишение родительских прав\n#родительские права

 

 

 


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