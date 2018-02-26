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СМИ: правительство предложило уничтожать контрафактный алкоголь на месте

10:55, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
10:55, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
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#общество\n#алкоголь\n#инициативы\n#уничтожение\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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С таким предложением выступил вице-премьер Александр Хлопонин.

Москва. Вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин выступил с предложением уничтожать контрафактный алкоголь на месте обнаружения.  Как пишут Известия.ру, спиртное предлагают ликвидировать без разрешения суда.  

По информации издания, речь идет как о нелегальном алкоголе, чье качество не подтверждается акцизами на бутылках, так и о контрафакте, который ставит под угрозу здоровье и жизнь людей.  

Предполагается, что такое спиртное будет уничтожаться по той же схеме, как и у санкционных продуктов. В частности, специалисты будут ликвидировать алкоголь,   при этом записывая весь процесс на видео.  

По словам пресс-секретаря Хлопонина Натальи Полониной, это позволит освободить от контрафакта место на складах и сэкономить для бюджета около 30-40 млн рублей, которые выделяются на их содержание.  

«Такая продукция должна уничтожаться на месте, но приходится ждать решения суда от полугода до двух лет <…> Изъятая продукция и сырье всё это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 га», - рассказала она.  

Отмечается, что разработать законопроект Александр Хлопонин поручил Минфину. Однако пока в ведомстве этот вопрос еще не рассматривали.  

В свою очередь не все эксперты приняли инициативу вице-премьера благосклонно. Юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев считает, что уничтожать обнаруженное спиртное нужно не во всех случаях. Если после проверки алкоголь оказался качественным, то вместо уничтожения его нужно реализовать, а не ликвидировать. В тоже время поступать так с разрешения суда.  

10:55, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
1280
0
#общество\n#алкоголь\n#инициативы\n#уничтожение\n#законопроект

 

 

 

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