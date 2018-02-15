Его можно будет увидеть наравне с Сергиевым Посадом, Переславлем-Залесским, Ростовом Великим, Ярославлем, Костромой, Иваново, Суздалем и Владимиром.

Москва. Углич пополнил список городов «золотого кольца России». Решение о включении его в туристический маршрут министерство культуры приняло накануне, 14 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он стал девятым по счету городом «золотого кольца». И, путешествуя по маршруту, россияне смогут увидеть его наравне с Сергиевым Посадом, Переславлем-Залесским, Ростовом Великим, Ярославлем, Костромой, Иваново, Суздалем и Владимиром.

Отмечается, что члены совета министерства по вопросам «золотого кольца России» решение включить в его состав новый город приняли единогласно.

По их словам, один из самых красивых городов Ярославской области давно доказал свою уникальность, а также стремление показать и сохранить наследие православной Руси.