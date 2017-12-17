Чтобы скрутить главную елку страны понадобилось 19 человек и 1,5 километра веревки

Новогоднее дерево отправилось в Кремль на специальном лесовозе.

Домодедовский район. Московская область. Над подготовкой к транспортировке главной новогодней ели России в Кремль трудились 19 человек. Чтобы скрутить лапы дерева понадобилось 1,5 км веревки, сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Ель срубили в Домодедовском районе Мособласти. В высоту дерево составляет 27 метров. В Кремль ее ввезут на специальном лесовозе уже вечером воскресенья, 17 декабря.

Установка и украшение ёлки на Соборной площади займет несколько дней. А уже 26 числа вокруг неё соберутся около 5 тыс. школьников со всей Российской Федерации, чтобы принять участие в празднике.