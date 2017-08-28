Полиция планирует отдать приоритет автомобилям, движущимся по кругу

Изменение в правилах призвано увеличить пропускную способность дорог.

Москва. МВД России намерено узаконить приоритет транспортных средств, движущихся по круговым перекресткам. Предлагаемые поправки выложены на официальном портале законопроектов.

«При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, обозначенный знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что подобное правило действует в большинстве европейских стран и может сократить количество пробок на дорогах.

В настоящее время в России приоритет при круговом движении определяется знаками, установленными при въезде на такой перекресток.