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      Полиция планирует отдать приоритет автомобилям, движущимся по кругу

      14:37, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:37, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      259
      0
      #дороги\n#авто\n#МВД\n#правила дорожного движения\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      259
      0

      Изменение в правилах призвано увеличить пропускную способность дорог.  

      Москва. МВД России намерено узаконить приоритет транспортных средств, движущихся по круговым перекресткам. Предлагаемые поправки выложены на официальном портале законопроектов.  

      «При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, обозначенный знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку», - говорится в тексте документа.  

      Отмечается, что подобное правило действует в большинстве европейских стран и может сократить количество пробок на дорогах.  

      В настоящее время в России приоритет при круговом движении определяется знаками, установленными при въезде на такой перекресток.

      14:37, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      259
      0
      #дороги\n#авто\n#МВД\n#правила дорожного движения\n#автомобиль

       

       

       

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