  • $ 59.24 ↓
  • € 68.28 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Госдума запретила интернет-торговлю спиртным

      14:54, 21 июля, 2017
      Новичок
      14:54, 21 июля, 2017
      Новичок
      82
      0
      #интернет\n#торговля\n#алкоголь\n#закон\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      82
      0

      Также вне закона объявлены «алкоматы» и слабоалкогольные энергетики.  

      Москва. Ряд новых ограничений на торговлю крепкими напитками ввели на заседании в пятницу, 21 июля, депутаты Госдумы России. В частности, в третьем, окончательном чтении принят закон, который ограничивает дистанционную торговлю алкоголем, пишет «Интерфакс».

      Документ устанавливает запрет на распространение в СМИ и в интернете предложений о розничной продаже алкоголя. Под определение дистанционной торговли попадают также автоматы, торгующие спиртосодержащей продукцией. Нарушителей из числа физических лиц будут штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

      Кроме того, запрещается оборот энергетических напитков крепостью менее 15% внутри страны. В то же время поставлять за границу такую продукцию разрешено.  

      Еще одно новшество - запрет на перемещение по территории России немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. Нарушителя оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а спиртное конфискуют.  

      Добавим, с 1 июня 2019 года перевозить этиловый спирт и жидкости крепостью более 25% по железной дороге можно будет только в случае оснащения транспорта техническими средствами, передающими информацию о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и месте стоянок состава. 

      14:54, 21 июля, 2017
      Новичок
      82
      0
      #интернет\n#торговля\n#алкоголь\n#закон\n#Госдума

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      10:39, 19 июля, 2017
      7351

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      4994
      10:55, 17 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      4631
      13:13, 16 июля, 2017

      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      3324
      11:00, 15 июля, 2017

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      3263
      08:00, 18 июля, 2017

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      15:58, 14 июля, 2017
      1979

      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      1046
      16:30, 17 июля, 2017

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      787
      19:10, 16 июля, 2017

      Пытаясь сделать селфи в американском музее, девушка разбила экспонатов на 200 тысяч долларов

      765
      17:00, 14 июля, 2017

      Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

      709
      14:15, 17 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      11:05, 14 июля, 2017
      704

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      687
      18:59, 16 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      654
      10:30, 14 июля, 2017

      Журнал Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

      562
      09:40, 14 июля, 2017

      ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства – Малороссии

      546
      12:25, 18 июля, 2017

      Мультимедиа

      Психрометрическая будка

      Доплеровский метеорологический локатор

      Гелиограф