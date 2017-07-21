Госдума запретила интернет-торговлю спиртным

Также вне закона объявлены «алкоматы» и слабоалкогольные энергетики.

Москва. Ряд новых ограничений на торговлю крепкими напитками ввели на заседании в пятницу, 21 июля, депутаты Госдумы России. В частности, в третьем, окончательном чтении принят закон, который ограничивает дистанционную торговлю алкоголем, пишет «Интерфакс».

Документ устанавливает запрет на распространение в СМИ и в интернете предложений о розничной продаже алкоголя. Под определение дистанционной торговли попадают также автоматы, торгующие спиртосодержащей продукцией. Нарушителей из числа физических лиц будут штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, запрещается оборот энергетических напитков крепостью менее 15% внутри страны. В то же время поставлять за границу такую продукцию разрешено.

Еще одно новшество - запрет на перемещение по территории России немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. Нарушителя оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а спиртное конфискуют.

Добавим, с 1 июня 2019 года перевозить этиловый спирт и жидкости крепостью более 25% по железной дороге можно будет только в случае оснащения транспорта техническими средствами, передающими информацию о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и месте стоянок состава.