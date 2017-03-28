В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

Законопроект рассмотрят во вторник, 28 марта.

Москва. В Госдуме будет рассмотрен законопроект о ненормированном рабочем дне. Его составителями являются депутаты от ЛДПР, которых возглавил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, пишет «Газета.Ру». Либерал-демократы считают, что беременным и несовершеннолетним следует запретить переработку, а тем, кто работает выше нормы, необходимо увеличить оплачиваемый отпуск.

Законопроект предусматривает введение в коллективном договоре или локальном нормативном акте списка должностей с ненормированным графиком и перечень случаев, когда сотрудники могут работать сверхурочно. По мнению составителей документа, время, отработанное сотрудником сверхурочно, не должно превышать 120 часов в год.