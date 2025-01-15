Законопроект о введении «периода охлаждения» приняла Госдума в первом чтении

Москва. Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении «периода охлаждения» для оформления кредитов от 50 тыс. рублей. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» написала депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова.

Принимаемый закон предусматривает защиту россиян от мошенников, принуждающих брать кредиты. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей финансовые операции будут приостанавливаться на 4 часа, а сумм от 200 тыс. рублей – на 48 часов. За это время у людей будет время понять, стали ли они жертвами мошенников, и отказаться от получения денег.

«Также вводится ряд обязанностей для банков и МКО по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций», – написала Лариса Буранова.

Рассмотрение законопроекта планируется завершить до конца января.