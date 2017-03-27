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      Многофункциональные центры будут выдавать водительские права в России

      15:08, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      15:08, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      141
      0
      #водители\n#права\n#МФЦ
      Фото: pixabay.com
      141
      0

      Правительство утвердило изменения в порядке замены и выдачи удостоверений.

      Москва. Водительские права теперь можно будет получать в многофункциональных центрах (МФЦ). При замене документа до истечения срока действия можно запросить новый сроком на 10 лет, сообщает «Интерфакс». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

      В настоящее время водительские удостоверения в России выдают только подразделения Госавтоинспекции, а в случае замены документа до истечения срока его действия первоначально установленный период изменению не подлежит.

      В постановлении говорится и о процедуре обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское.

      Данные меры предприняты с целью улучшения качества предоставления госуслуг, экономии времени и денежных средств граждан при обращении за ними и снижения коррупционных рисков.

      15:08, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      141
      0
      #водители\n#права\n#МФЦ
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