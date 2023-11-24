В Удмуртии организована рабочая группа по созданию семейных МФЦ

Ижевск. Удмуртия. Межведомственную рабочую группу по созданию в Удмуртии многофункциональных семейных центров возглавит зампред регионального правительства Татьяна Чуракова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства региона.

Распоряжением председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова в республике создаётся межведомственная рабочая группа по созданию семейных многофункциональных центров на территории региона в 2023-2024 годах.

Рабочей группе предстоит координировать деятельность исполнительных органов власти, как регионального подчинения, так и федерального, органов местного самоуправления, социальных НКО.

Председателем рабочей группы станет вице-премьер Татьяна Чуракова, её заместителем — министр социальной политики и труда Ольга Лубнина.

Напомним, практика создания семейных МФЦ имеется в 8 регионах страны. Удмуртия получила на эти цели 7 млн рублей.