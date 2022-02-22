Госдума единогласно одобрила договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве и взаимопомощи

Москва. Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за ратифицикацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Как пишет «Интерфакс», после принятия документа парламентарии аплодировали стоя.

Также одобрена поправка, вводящая договоры в действие сразу после опубликования.

«Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.

Согласно документам, Россия берет на себя обязательства по защите границ республик и получит возможность обустроить на их территории военные базы. Отмечается, что договоры с ДНР и ЛНР заключаются на 10 лет. Их действие будет автоматически продлеваться на следующие 5 лет, если одна из сторон не пожелает расторгнуть соглашение.

Документы внес в нижнюю палату Федерального Собрания президент России Владимир Путин. Напомним, 21 февраля он подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.

Ранее 22 февраля указанные договоры ратифицировали парламенты республик Донбасса.

UPD: позднее в тот же день договоры о дружбе и помощи с ДНР и ЛНР ратифицировал Совет Федерации.